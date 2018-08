Denzel Washington est impardonnable dans "Equalizer 2"

Réalisé à nouveau par Antoine Fuqua, la suite d'Equalizer est sorti ce mercredi dans les salles.

Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche quelqu’un qu’il aime ?

Le réalisateur Antoine Fuqua a signé des clips pour Stevie Wonder ou Prince ainsi que des spots publicitaires pour des grandes marques avant de se tourner vers le cinéma. Il réalise ainsi son premier long " Un tueur pour cible ". Mais c’est avec le thriller urbain " Training Day " qu’il est consacré. Film qui vaut à Denzel Washington l’Oscar du Meilleur Acteur. Antoine Fuqua enchaîne dès lors les tournages et varie les genres en sortant " Le roi Arthur " avec Clive Owen, " Shooter, tireur d’élite " avec Mark Wahlberg ou encore " L’Elite de Brooklyn " avec Richard Gere.

Il retrouve l’acteur et réalisateur américain Denzel Washington pour le film d’action " Equalizer ", qui connaît un beau succès en salles et aujourd’hui " Equalizer 2 ". A ses côtés dans cette suite, l’acteur chilien Pedro Pascal, Oberyn Martell dans la série culte " Game of Thrones ".

