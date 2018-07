"Deducked" ou le cycle de la vie

Un court métrage sur le cycle de la vie en territoire ornithologique ou comment les hommes sèment le trouble dans les mares aux canards.

Des poissons aux yeux grands comme des hublots nagent tranquillement jusqu’à ce que l’un d’eux ne ce fasse agripper par un drôle de sifflet. C’est en fait un bec de canard, l’animal a subi d’ailleurs un ravalement esthétique radicale puisqu’il ressemble clairement à BB8, le robot à la forme de double-sphérique dans Star Wars. Un groupe de canards déguste tranquillement son repas aquatique lorsqu’un groupe de chasseur, la fleur au fusil, sème le trouble dans la mare. Les canards volent, esquivent les balles, mais l’un d’eux meure au combat. Heureusement le miracle de la vie reprend vite le dessus.

Ce court métrage d’animation de Nolan J. Downs, animateur, illustrateur et réalisateur de Chicago, ne dure que quelques minutes mais cherche à exprimer l’universalité du cycle de la vie. Mais il s’agit aussi sûrement d’une petite critique de l’homme et de sa manie de tout vouloir détruire autour de lui et de tuer des animaux pour le plaisir. Avec une esthétique très mécanique, presque SF, “Deducked” est un joli conte animé aux lignes simplistes et au message direct.

“Deducked” est à visionner sur Vimeo ou ci-dessous :