Découvrez gratuitement 15 courts métrages sélectionnés aux César 2020

Sur son site, la chaîne Arte vous propose de visionner une quinzaine de courts (et moyens) métrages présélectionnés pour l’édition 2020 des César.



Regarder les cérémonies de remises de prix comme les Oscars, les César ou les Magritte peut être frustrant. Même en fréquentant régulièrement les salles obscures, il est en effet difficile d’avoir vu tous les films nominés. Combien de spectateurs peuvent se targuer d’avoir regarder un ou plusieurs des courts métrages en lice ? Afin d’inverser la vapeur, Arte vous propose de découvrir les courts métrages présélectionnés pour l’édition 2020 des César. Jusqu’au 31 janvier, le site de la chaîne franco-allemande offre aux internautes l’occasion de visionner 15 des 25 courts métrages en compétition.



Parmi la sélection, on trouve quelques films qui ont déjà été récompensés, comme "La distance entre le ciel et nous", qui a reçu à Cannes la Queer Palm et la Palme du court métrage, ainsi que "Braquer Poitiers" de Claude Schmitz, qui a obtenu le Prix Jean Vigo 2019 du meilleur court métrage. La plupart des courts métrages sont accompagnés d’un bonus : un making-of ou un entretien qui permet d’approfondir l’expérience du film.



Les 5 nommés pour le César seront révélés le 29 janvier 2020. La cérémonie se tiendra le 28 février.





Les 15 films peuvent être visionnés à cette adresse (le court métrage "Ce Magnifique Gâteau" est indisponible en Belgique).