Décès de Claude Régy, le metteur en scène qui a lancé Gérard Depardieu

Claude Régy - Par les abîmes - 27/12/2019 Claude Régy est metteur en scène de théâtre, mais au cours du temps, il a renoncé aux normes classiques de la représentation : architecture, décor, costumes, psychologie, personnages, pour se réfugier avec les acteurs dans l'espace sans contours visibles de l'écriture. Le projet de ce documentaire n'est pas de réaliser un film sur lui et son travail, mais avec lui, dans lequel il s'interroge justement sur ce qui fait la nature de ce travail, et essayer de voir où l'ont mené cinquante années de recherches et d'expériences. Pas d'illustrations, pas de témoignages, ni de chronologie. Mais tenter de capter la matière d'un regard, la texture d'une voix, ce qu'elles donnent, l'une et l'autre, à voir et à sentir, quand on s'approche de la part d'énigme et d'incertitude attachée à cette création, et spécifique à cet être-là. Le film sera réalisé dans la maison de Claude Régy, un lieu aussi singulier que lui et en analogie évidente avec la matière de ses spectacles, avec sa façon de vivre. Une maison immense aux pièces vides où la lumière ne fait voir que des espaces incertains, flottants, silencieux. C'est dans ce lieu intime et essentiel à l'élaboration de son travail que Claude Régy se tiendra. Ouvert et libre. Vivant.