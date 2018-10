Décadrages : Samuel Fuller : "Love is the answer !"

Formé et influencé, dès son adolescence dans les années 30, par la pratique du journalisme dans des tabloïdes américains, Samuel Fuller (" l’Homme au Cigare ") sera également écrivain (nouvelles et romans), soldat (au front en 40-45), scénariste (une cinquantaine de scénarios dont ceux de ses propres films), acteur (une trentaine de petits rôles ou de simples apparitions amicales), producteur et enfin, et avant tout, cinéaste avec une trentaine de longs métrages entre 1948 et 1990.

Cinéaste partisan d’une forme de réalisme "coup de poing", ou d’un "sensationnalisme constructif" (comme l’écrit Frank Lafond), Fuller touchera à tous les genres : westerns ("I shot Jesse James", "Baron of Arizona", "Forty Guns"…), films noirs ("Park Row", "The Crimson Kimono", "Pick up on South Street", "Underworld USA" …), films de guerre ("The Steel Helmet", "Verboten", "The Big Red One", drames ("Shock corridor", "The Naked Kiss", "White Dog" …).

Un point commun à tous ces romans, scénarios et films, quel que soit le genre ? Une fascination-répulsion pour la violence.

Samuel Fuller disait : " Si j’ai appris quoi que ce soit en écrivant toutes ces histoires, en combattant pendant une guerre mondiale, en réalisant tous ces films, en ayant des hauts et des bas, j’ai appris que tout – tout ! – peut être exprimé en seulement quatre sacré bon de Dieu de mots : l’amour est la réponse. "

Son ami Jim Jarmusch résumait, avec un brin de fatalisme et de tristesse, la place de Samuel Fuller dans l’histoire du cinéma : " S’il fallait classer Sam, je dirais que c’est un anarchiste antitotalitaire. (…) Il a toujours été l’un de nos grands réalisateurs. C’est un artiste et une voix admirables du cinéma américain. Ça ne veut pas dire qu’il a été accepté comme tel, au contraire. Il n’a jamais été un réalisateur de gros succès commerciaux. Il a été quelque peu ignoré, ou abandonné. On l’a juste oublié. "

Notre invité, Frank Lafond, docteur en études cinématographiques et professeur à l'Université de Strasbourg, directeur de collection aux Editions Vendémiaire, est l’auteur d’une somme sur la vie et l’œuvre (littéraire, journalistique et cinématographique) de Samuel Fuller.

Cet ouvrage, "Samuel Fuller, jusqu’à l’épuisement", richement illustré est paru, en décembre 2017, aux éditions Rouge Profond.