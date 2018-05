"Deadpool 2" fait mieux que "X-Men : Days of Future Past"

Alors que le film "Deadpool 2" est sorti au cinéma le 16 mai dernier en Belgique, et le 18 mai aux Etats-Unis, le film de David Leitch a battu le record du meilleur démarrage pour le studio Fox à l'international. Ryan Reynolds alias Wade Wilson a réussi à cumuler 176M$ hors du sol américain alors que le film n'est toujours pas sorti en Chine. Un record anciennement détenu par "X-Men : Days of Future Past" de Bryan Singer qui avait atteint les 174M$. Le dernier film issu de l'univers Marvel a également dépassé "Logan" de James Mangold, qui avait engrangé 160M$, en réalisant le plus gros démarrage pour un film R-Rated (interdit aux moins de 17 ans).

"Deadpool 2" a effectué son plus gros démarrage européen en Grande-Bretagne avec 18M$. Pour le moment, il cumule plus de 301M$ au box-office mondial.

Même si les supers-héros continuent de dominer le box-office, "Deadpool 2" ne parvient pourtant pas à dépasser le colossal "Avengers : Infinity War". Le blockbuster de Disney, qui atteint maintenant les 1,8md$, se rapproche de plus en plus du cercle très fermé des films à 2md$ de recettes, mené par "Avatar" de James Cameron. Le film des frères Russo se place à présent à la quatrième place du classement des films les plus lucratifs au monde, devant "Jurassic World" de Colin Trevorrow.