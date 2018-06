"Deadpool 2" dépasse "Solo : A Star Wars Story" au box-office international

La course vers les étoiles semble être de plus en plus compromise. "Deadpool 2" vient de prendre la place de numéro un mondial en dépassant "Solo : A Star Wars Story" au box-office. Le film de super-héros a engrangé 64,9M$ ce week-end contre 59,6M$ pour "Solo : A Star Wars Story". En France, le film de David Leitch a attiré plus de 1,6 million de spectateurs dans les salles obscures alors que celui de Ron Howard n'a convaincu que 534.414 fans.

Au total, Ryan Reynolds a réussi à cumuler plus de 598M$ depuis le 15 mai dernier alors que le spinoff de "Star Wars" a rapporté pour le moment 264M$. A noter que le film de Ron Howard est sorti une semaine après son concurrent. Mais malgré tout, cela reste une véritable déception pour les studios Disney puisque "Star Wars : Les Derniers Jedi" avait récolté en plus de 230 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation lors de sa sortie en 2017.

Ces deux films, pourtant très attendus par les fans, ne sont pas parvenus à atteindre le succès phénoménal réalisé par "Avengers : Infinity War" qui continue son ascension au box-office. Depuis sa sortie dans les salles obscures le 25 avril dernier, le film des frères Russo s'est hissé sans mal à la quatrième place des films les plus lucratifs au monde.

Après avoir dépassé "Jurassic World", "Avengers : Infinity War" peut se vanter d'avoir fait mieux que "Titanic" avant sa réédition en 3D dans les salles obscures en 2012 pour célébrer les 100 ans du naufrage. Lors de sa sortie initiale en 1997, le blockbuster de James Cameron avait cumulé 1,8md$. Grâce à sa deuxième sortie, le long métrage était parvenu à passer le cap des 2md$ (2,187md$).

"Avengers : Infinity War" est devenu le film de l'univers Marvel le plus rentable et menace de renverser "Star Wars : Le Réveil de la Force" et ses 2.068md$, à la troisième place.