“Dead horses” : good bye horses

Le court métrage espagnol du duo Anna Solanas et Marc Riba dévoile un univers lugubre et empli du lyrisme de la mort.

Espagne, 1936, le pays est en proie aux troubles. Dans les villes, dans les campagnes, c’est l’hécatombe puisque la guerre qui secoue le pays est intestine, les tensions viennent de l’intérieur. Les deux camps qui s’affrontent sont les républicains à gauche qui soutiennent la IIe République et les nationalistes de droite et extrême droite portés par Franco. Comme des milliers d’enfants durant la guerre, un petit garçon fuit et cherche à se réfugier quelque part, sans véritablement comprendre ce qu’il se passe. Sur le chemin, il remarque des cadavres de chevaux qui jonchent la route. Partout, des corps équins s’entassent, comme s’ils avaient décidé de mourir et fermer les yeux sur cet horrible et sanglant conflit humain. L’enfant se demande pourquoi tant de chevaux ont rejoint le royaume des morts.

Le court métrage espagnol produit en 2016 s’interroge sur le symbolisme du cheval en temps de guerre. L’animal, souvent associé durant le Moyen-Âge à la mort est un passeur entre les deux mondes. La figure équine peut aussi être un présage de mort, les chevaliers de l’Apocalypse sont d’ailleurs à dos de cheval. Selon Wikipédia, cette association cheval et mort pourrait venir du fait que l’animal était utilisé pour l’écartèlement mais a aussi été utilisé pour transporter les âmes des morts entre la Terre et le ciel. Dans “Dead Horses”, les chevaux ne semblent pas vouloir assumer ce rôle et préfère mourir plutôt que de servir l’homme. Ce suicide collectif d’équidés tranche avec la technique d’animation et le personnage aux grands yeux, plein de stéréotypes de l’enfance. Poétique et mélancolique, ce court métrage est une jolie remise en question de l’ethnocentrisme de notre espèce.