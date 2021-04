De "Titanic" à "Wonderwoman", c'est quoi le "regard féminin"?

Je m’adresse à une génération qui est beaucoup plus sensible aux questions de sexisme. Je voulais qu’ils aient des statistiques, des chiffres pour comprendre

Son constat ? Sans que nous en soyons forcément conscients, films et séries que nous regardons sont empreints d’une vision masculine et patriarcale.

Iris Brey, Le regard féminin, une révolution à l'écran - © Editions de l'Olivier

Culture du viol

"Adolescente, je ne me rendais pas compte à quel point j’étais nourrie et façonnée d’images extrêmement 'hétéro normatives' (qui suivent les codes sexuels dominants, ndlr) et qui reposaient toujours sur les mêmes représentations de l’amour, du couple, de la féminité et de la masculinité", explique Iris Brey.

"Des séries comme 'Gossip Girl' que j’ai vue adolescente étaient pétries de regard masculin et d’appels à la culture du viol", se remémore-t-elle.

Pour l’auteure de 36 ans, docteure à l’université de New York, et qui sait que ses thèses sont parfois âprement débattues, ces représentations dominantes "sont très limitantes".

"Il y a en France une vraie résistance à réfléchir aux stéréotypes de genre dans nos fictions", estime-t-elle, tout en saluant la "prise de conscience récente au-delà de la sphère universitaire", et "chez les adolescents" notamment.

Mais à l’écran, le changement se fait encore attendre, remarque Mme Brey, qui relève combien il est rarement question du clitoris dans les séries et films, ou comment le plaisir féminin reste invisible – le livre dresse un "Top 10 des héroïnes qui se masturbent dans les séries" (dont neuf écrites par des femmes) pour y remédier.