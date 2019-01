De nouveaux prix pour "Vice" et "Roma" à quelques jours des Golden Globes

Salué par la critique et en tête des nominations aux Golden Globes, le biopic sur Dick Cheney réalisé par Adam McKay vient de remporter quatre nouveaux prix lors de la 23e édition du festival international du film de Capri à Hollywood. Une course vers la gloire toujours talonnée par "Roma" d'Alfonso Cuaron qui décroche trois prix dont celui du meilleur réalisateur.

Le biopic sur Dick Cheney continue à faire parler de lui. A peine sortie aux Etats-Unis, "Vice" de Adam McKay commence à amasser les récompenses. Alors que le long-métrage est en tête des nominations aux Golden Globes 2019, qui se tiendront dimanche 6 janvier, "Vice" vient de remporter quatre trophées lors de la 23e édition du festival international du film de Capri, Hollywood, ont annoncé les médias américains.

Le long métrage d'Adam McKay est reparti avec le prix du meilleur film, de la meilleure actrice dans un second rôle, revenu à Amy Adams, le meilleur montage et le meilleur maquillage/coiffure.

Le festival s'est clôturé ce 2 janvier avec la consécration d'Alfonso Cuaron comme meilleur réalisateur pour "Roma". Son film a également remporté les prix du meilleur film en langue étrangère ainsi que le prix des meilleurs décors.

Egalement couronné par trois récompenses, le premier film de Bradley Cooper, "A Star Is Born" a récolté les fruits de son dur labeur. Le drame musical a gagné les prix de la meilleure chanson originale pour "Shallow" en duo avec Lady Gaga, le meilleur montage de son et le meilleur mixage de son. Malgré sa très faible présence dans les plus grandes compétitions cinématographiques, seulement deux nominations aux prochains Golden Globes, "First Man : le premier homme sur la lune" a décroché les prix des meilleurs effets visuels ainsi que la meilleure musique de film.

Du côté des performances individuelles, c'est l'inimitable Glenn Close qui a été consacrée meilleure actrice dans "The Wife" de Björn Runge et l'Italien Marcello Fonte meilleur acteur dans "Dogman" de Matteo Garrone.

Liste des vainqueurs :

Meilleur film : "Vice" (Annapurna)

Meilleur réalisateur : Alfonso Cuarón ("Roma")

Meilleur acteur : Marcello Fonte ("Dogman")

Meilleure actrice : Glenn Close ("The Wife")

Meilleur acteur dans un second rôle : Jonathan Pryce ("The Wife")

Meilleure actrice dans un second rôle : Amy Adams ("Vice")

Meilleur scénario original : "Green Book" (Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, and Nick Vallelonga)

Meilleur scénario adapté : "Blackkklansman" (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, and Kevin Willmott)

Meilleur film d'animation : Ralph 2.0 (Disney)

Meilleur film documentaire : "Free Solo" (National Geographic)

Meilleur film en langue étrangère : "Roma" (Mexique)

Meilleure photographie : "Cold War" (Lukasz Zal)

Meilleure création de costumes : "Le Retour de Mary Poppins" (Sandy Powell)

Meilleur montage : "Vice" (Hank Corwin)

Meilleurs maquillages et coiffures : "Vice"

Meilleure musique de film : "First Man" (Justin Hurwitz)

Meilleure chanson originale : "Shallow" ("A Star Is Born")

Meilleurs décors : "Roma" (Eugenio Caballero and Barbara Enriquez)

Meilleur montage de son : "A Star Is Born"

Meilleur mixage de son : "A Star Is Born"

Meilleurs effets visuels : "First Man"

Meilleur court métrage d'animation : "Bao" (Pixar)

Meilleur court métrage documentaire "Zion" (Netflix)

Meilleur court métrage de fiction : "Caroline"