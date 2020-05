"De Cannes à votre cabane", les films en VOD de Ciné chez vous

Ciné chez vous propose "De Cannes à votre cabane". Une rétrospective des films du nord du pays, sélectionnés au Festival de Cannes durant les 30 dernières années. Six films ont été choisis, et parmi ceux-ci, le magnifique "Ghost Tropic" de Bas Devos, qui avait reçu un bel accueil à Cannes, dans la Quinzaine des réalisateurs en 2019.

lire aussi : Ghost tropic de Bas Devos, comme un champ d'humanité

Un road movie à pied, où l’on suit Khadija. Elle a presque 60 ans, elle est femme de ménage dans une entreprise, et elle s’endort dans le dernier métro. Elle va devoir parcourir Bruxelles à pied pour rejoindre son domicile, et sa route sera émaillée de rencontres et de surprises. Le film s'inscrit dans la lenteur, qui s'accorde avec l’obscurité d'une ville presque endormie, et qui vit pour le réalisateur, comme une réalité rêvée. Un film où la place du silence est élégante et réfléchie telle un beau personnage. Saadia Bentaïeb incarne Khadija, une actrice française de théâtre. Une belle personne, à la voix chaleureuse, qui prend le spectateur par la main, du début à la fin.