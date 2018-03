Dax Shepard signe son grand retour à la télévision

Il revient devant la caméra. Le comédien, producteur et réalisateur américain Dax Shepard est de retour dans une nouvelle série pour la chaîne américaine Fox, intitulée "Bless This Mess", selon le site Deadline.

Le comédien jouera le rôle de Mike, marié à Rio, incarnée par l'actrice Lake Bell. Ces jeunes mariés quitteront leur quotidien morose de New York pour une vie plus simple dans le Nebraska mais les choses ne se passeront pas comme prévu.

Il s'agit du premier rôle récurrent à la télévision pour Dax Shepard depuis la fin de la série "Parenthood" sur NBC en 2015. Le tournage de l'épisode pilote est prévu pour juin 2018 et pourrait faire son apparition la saison prochaine à la télévision américaine.

En plus de jouer dans cette comédie créée par la réalisatrice de la série "New Girl", Liz Meriwether, Dax Shepard sera également producteur exécutif aux côtés de sa partenaire à l'écran Lake Bell et de la productrice Katherine Pope.

Dax Sheperd s'est dernièrement illustré en écrivant, réalisant et jouant dans la comédie d'action "CHIPS" sortie en mars 2017 en VOD. Le mari de l'actrice Kristen Bell a également joué dans la série diffusée sur la plateforme Netflix: "Wet Hot American Summer: Ten Years Later" en août 2017. Plus récemment, l'acteur de 43 ans a rajouté une corde à son arc en s'essayant au podcast. Dans "Armchair Expert", Dax Shepard rencontre des personnalités de tous horizons.