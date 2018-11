David Harbour rejoint Chris Hemsworth dans Dhaka, le prochain film produit par les frères Russo

Connu pour incarner le shérif Jim Hopper dans "Stranger Things", David Harbour va jouer le rôle d'un mercenaire dans "Dhaka", le prochain film produit par les frères Russo pour Netflix. Première long-métrage réalisé par Sam Hargrave, le film a déjà débuté son tournage. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée.

Après conquis le monde des séries grâce à "Stranger Things", l'acteur américain David Harbour compte bien s'attaquer au cinéma sur la plateforme Netflix. L'acteur qui incarne le shérif Jim Hopper dans la série de science-fiction a décroché un rôle dans le prochain film produit par les frères Russo. Dans "Dhaka", David Harbour incarnera le rôle d'un mercenaire mystérieux. Il donnera la réplique à Chris Hemsworth, déjà annoncé dans le rôle principal.

L'intrigue se déroulera dans le milieu de la pègre et s'intéressera à un jeune garçon devenu un pion dans une guerre opposant des barons de la drogue. Alors qu'il se fait kidnapper et emmener au sein d'une des villes les plus surveillées du monde, son père engage Tyler Rake, un mercenaire au destin brisé qui n'a plus rien à perdre.

Ce long-métrage sera la première réalisation de Sam Hargrave, un ancien cascadeur sur les tournages de "Captain America". Les réalisateurs de "Avengers : Infinity War" seront quant à eux les producteurs de ce film pour la plateforme de streaming. Chris Hemsworth fera également partie des producteurs du film aux côtés d'Eric Gitter et de Mike Larocca. Le tournage du film a d'ores et déjà débuté et se poursuivra jusqu'en mars entre l'Inde et l'Indonésie, entre autres.

Connu pour son rôle dans la série à succès "Stranger Things", dont le tournage de la troisième saison vient de se terminer, David Harbour est attendu en mai prochain au grand écran dans une nouvelle adaptation de "Hellboy" dirigée par Neil Marshall.