"Dark Tourist" dévoile la face sombre des voyages

Le journaliste David Farrier a traversé le globe pour trouver les destinations de voyage les plus glauques et découvrir le tourisme sombre.

David Farrier est un journaliste de télévision néo-zélandais, connu notamment pour avoir co-produit “Tickled”, un documentaire-enquête très étrange sur la pratique du chatouillement. La marque de fabrique du reporter ce sont justement ses sujets bizarres puisqu’il a un attrait pour le monde de la marge. Dans une interview, il expliquait avoir grandi dans la fascination des serial killers, quand il était petit, il passait son temps sur le site Rotten.

En collaboration avec Netflix, Farrier est parti aux quatre coins du monde pour trouver les endroits les plus étonnants, les plus morbides, ceux qui attirent un tourisme d’un genre très spécial et en faire une série. Sur les traces du tueur Jeffrey Dahmer dans le Milwaukee, à Medellín dans les pas de Pablo Escobar, en compagnie de son homme de main, dans la “forêt des suicides” d’Aokigahara au Japon, le journaliste n’a reculé devant aucun sujet. Il a aussi été vérifié certaines rumeurs comme la possibilité de tuer une vache avec un lance-roquette au Cambodge et été touché un cadavre en Indonésie.

On connaissait le tourisme de la mort, un terme attribué aux voyageurs qui sont attirés par les reliques du nazisme et les camps de concentration. Quelques épisodes de “Dark Tourist” font penser à cette attirance irraisonnée pour le trépas et la face sombre de l’être humain, sa cruauté, sa folie. D’autres ne sont que des explorations de rites funèbres ou du pur voyeurisme. La série documentaire de David Farrier est à la fois fascinante et énervante, à l’image des sujets qu’il traite. Le journaliste se défend des attaques en expliquant qu’il s’intéresse à la culture des pays qu’il visite et qu’il n’est pas simplement attiré par les histoires morbides.

“Dark Tourist” de David Farrier est disponible depuis le 20 juillet sur Netflix.