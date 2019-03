Dans le film "Apollo 11", des images inédites en grand format cinéma

Pourquoi ? "J'imagine que c'était à cause de la difficulté de travailler avec ces grands formats, ils n'avaient pas forcément l'équipement et l'expertise", dit Dan Rooney. Et puis le programme Apollo a pris fin dans les années 1970, la Nasa passant à autre chose.

En réalité, le film, qui fait revivre la mission mythique du 16 au 24 juillet 1969, mélange des images connues et des archives oubliées dans un entrepôt des Archives nationales, et numérisées pour la première fois. L'ensemble donne une sensation de jamais-vu.

En reste-t-il ?

La Nasa avait utilisé les grands formats pour filmer les opérations au sol, au centre spatial Kennedy, et sur le navire qui récupéra les trois astronautes à la fin de la mission, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins.

Au départ, la fusée est longuement filmée de haut en bas en gros plan, donnant un aperçu de sa taille hors du commun. On voit aussi les astronautes remettre en silence leurs combinaisons.

A l'époque, des cameraman ont aussi filmé l'attente fébrile des milliers d'anonymes, allongés sur les plages de Cocoa Beach, en famille, jumelles à la main.

Dans la salle d'allumage, l'image de rangées et rangées d'ingénieurs --des hommes à perte de vue, en chemisettes blanches et cravates sombres-- tranche avec celle des salles de contrôle actuelles, plus féminisées, de la Nasa et de SpaceX.

Quant aux images de formats plus petits tournées à bord d'Apollo et sur la Lune, notamment par les astronautes grâce à des caméras portatives, beaucoup étaient déjà sur YouTube.

Mais le réalisateur a re-numérisé des plans qu'on ne connaissait qu'en qualité médiocre, comme l'éprouvante descente de l'"Eagle" jusqu'à son alunissage. Des photos couleurs éclatantes prises par les astronautes complètent le tableau.

La réussite du film vient du mariage des archives célèbres à celles qui sont redécouvertes, dans un unique récit fluide, avec des split-screens occasionnels.

La seule narration est d'époque : on est guidé par la voix du célèbre journaliste de CBS Walter Cronkite et par les échanges radio entre Apollo et "Houston", qui ont été patiemment resynchronisés avec les nouvelles images.

L'équipe des 25 archivistes nationaux spécialisés sur les films continue de numériser les bandes redécouvertes, afin de les rendre publiques.

Dan Rooney pense avoir découvert toutes les bandes Apollo 11 en possession des Archives, mais prévient: "Je ne peux pas vous certifier qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs".