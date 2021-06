"Dans la maison" de Karima Saïdi : l'hommage à une maman, Aïcha, pour que subsiste la mémoire

Aïcha fait partie de cette première génération de femmes issues de l'immigration marocaine. Arrivée dans les années 60, elle va s'imposer dans la vie et dans la culture européenne, apprendre la langue, travailler dur, et donner le goût des études à ses enfants. Et cette barque de l'éducation, elle va la mener seule, avec force et détermination. Avec amour et respect des choix de chacun. Blessée par des ruptures sentimentales, par la douleur de l'exil, par le temps qui passe et qui l'éloigne chaque jour un peu plus de ses origines.

Quand Aïcha est rattrapée par la maladie, Karima va bousculer cette mémoire de moins en moins vive, tenter de raviver des souvenirs, et de garder une trace de leur histoire commune. Avec sa caméra elle s'invite dans le quotidien de sa mère à la maison de soins, avec de la musique, des souvenirs d'enfance, des photos et des interrogations.

Le film à reçu une mention spéciale du jury au Festival du Film Documentaire Millenium.

