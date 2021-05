Dans "l’Etreinte", Emmanuelle Béart redécouvre le cinéma

Comme "tout recommencer à zéro" : bien plus présente au théâtre qu’au cinéma ces dernières années, Emmanuelle Béart revient à 57 ans dans un film "l’Etreinte", un premier long métrage où elle incarne une quinquagénaire qui cherche à se reconstruire.

"L’idée était de traverser le temps, de montrer la mue d’une femme qui perd sa première peau, qui se retrouve face à une liberté nouvelle et ne sait pas quoi en faire. Dans cette quête de soi et du désir, elle va se cogner, se tromper, se faire mal", a résumé auprès de l’AFP le réalisateur, Ludovic Bergery.

Après la mort de son mari, Margaux décide de déménager dans une nouvelle ville et de reprendre des études de littérature. Au contact d’une bande de jeunes étudiants, dont l’un est joué par Vincent Dedienne , cette femme prend goût à une nouvelle vie.

Le film est un portrait de femme sans attaches, naviguant entre adolescence et âge adulte et qui réapprend à aimer, apprenant de ses errements : celle qui "ne sait plus faire l’amour" tombe de haut en tentant de trouver l’âme-soeur sur Tinder, reste interdite en découvrant une scène d’amour à plusieurs entre ses jeunes amis…

"Le personnage a la sensation, tout comme je l’ai eue, de recommencer à zéro, d’avoir cette urgence à se réapproprier sa vie, après avoir été pendant des années un peu en dehors d’elle-même", explique Emmanuelle Béart à l’AFP.