Dans "Deux moi" de Cédric Klapisch, chacun cherche son psy

Deux moi c’est le titre du nouveau Cédric Klapisch, qui revient à Paris pour ce film, et comme il dit, il avait besoin de revenir dans sa ville.

C’est un film d’aujourd’hui, très 21ème siècle. Klapisch évoque la solitude des métropoles, que l’on essaie de combler avec les réseaux sociaux. Il dit " On a l’impression qu’on est connecté, mais en fait on est déconnecté quand on est connecté. " On fait des rencontres virtuelles, mais on ne rencontre réellement personne. Un ami sur facebook n’est pas un ami…

Ana Girardot et François Civil sont deux âmes seules qui se croisent, se sont des voisins, ils fréquentent les mêmes magasins, mais ne se voient pas. Ils ont des points communs, des problèmes de sommeil, des angoisses, et chacun va être amené à consulter un psy. Chacun le sien : François Berléand pour François Civil, et Camille Cottin pour Ana Girardot. A méditer : "Pour que deux moi fassent un nous, il faut que les deux moi soient soi".

Christine Pinchart a rencontré Cédric Klapisch