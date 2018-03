Danny Boyle à la tête du prochain "James Bond"

C'est confirmé. Longtemps grand favori de MGM et Eon Productions, qui détiennent les droits de la franchise, Danny Boyle vient de déclarer qu'il réalisera le prochain "James Bond", au journal Metro New York. "Je travaille actuellement sur un scénario de Richard Curtis. Nous espérons commencer à tourner dans 6 ou 7 semaines. Puis il y aurait Bond à la toute fin de l'année. Mais nous travaillons actuellement sur les deux", a-t-il précisé.

Ce n'est pas la première fois que Danny Boyle entre dans le radar de MGM et Eon Productions. Les studios l'avaient déjà envisagé pour diriger les deux derniers films sur l'agent 007, avant de confier la direction à Sam Mendes.

Le réalisateur de "Trainspotting" a également indiqué que le scénariste John Hodge travaillait sur une idée pour ce 25e opus, sans donner plus de détails. Les deux comparses ont déjà collaboré ensemble sur "Petits meurtres entre amis" en 1994, "La Plage" en 2000 ou plus récemment "T2 Trainspotting" en 2017.

Pour le moment, la date et le lieu du tournage reste inconnus mais la sortie du film est attendue pour novembre 2019.

Le réalisateur oscarisé avec "Slumdog Millionaire" dirigera Daniel Craig, qui reviendra pour la 25e aventure de l'agent secret britannique.

Sam Mendes avait dirigé les deux derniers volets qui ont engendré les deux plus gros scores de la saga au box-office avec plus d'1,1md$ pour "Skyfall" et 880,7M$ pour "Spectre".