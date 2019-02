Daniel Craig et Jennifer Lopez, présentateurs aux Oscars

A trois semaines de la remise des Oscars, l'académie américaine du cinéma a dévoilé le nom de plusieurs personnalités qui assureront la présentation de la soirée le 24 février prochain. On y entendra entre autres Daniel Craig, Jennifer Lopez et Charlize Theron.

Les comédiennes Brie Larson, Amy Poehler, Tessa Thompson et Constance Wu y prendront aussi la parole.

C'était en principe l'humoriste Kevin Hart qui devait présenter la cérémonie mais il a dû décliner en décembre dernier en raison d'une levée de boucliers déclenchée par la révélation de tweets et de remarques homophobes diffusés il y a plusieurs années.

Les long-métrages "The Favourite" et "Roma" sont les favoris de la course à la statuette cette année.