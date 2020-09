Dame Diana Rigg, l’inoubliable Madame Peel, disparaît à l’âge de 82 ans

Dame Diana Rigg s’est éteinte paisiblement ce matin, dans sa maison entourée de sa famille, a annoncé la BBC.

L’actrice britannique était âgée de 82 ans.

Son rôle le plus connu fut celui d’Emma Peel dans "The Avengers", traduit en français par "Chapeau melon et bottes de cuir", aux côtés de Patrick McNee en 1965. Son personnage, sexy et bien assuré lui collera à la peau pendant de nombreuses années, et en fera même une icone féministe et représentative des années 60s. Mais elle l’incarnera pendant seulement deux saisons, trouvant la célébrité trop dure à supporter et préférant le travail de la scène.

La plus grande partie de sa carrière fut consacrée au théâtre, entre autres à la Royal Shakespeare Company.

Mais le grand public se souviendra aussi de son rôle de James Bond Girl, en 1969, dans "On Her Majesty’s Secret Service" (Au service de sa Majesté) avec George Lazenby. Pour l'anecdote, elle est la seule James Bond Girl qu'épousera l'agent 007. Même si le mariage ne durera pas longtemps, son personnage étant abattu peu de temps après.

Plus récemment, c'est dans le casting de la série Game of Thrones qu'elle fait une apparition, dans le rôle d'Olenna Tyrell.

Nommée à de multiples reprises pour ses performances sur scène (Tony) ou sur le petit écran (Emmy), elle recevra un BAFTA (1990), et un Tony (1994) comme meilleure actrice, et un Emmy (1997) du meilleur second rôle. En 1994, la Reine d'Angleterre lui accorde le titre de "Dame", Commandeur de l'Ordre de l'Empire Britannique.

Diana Rigg aura tourné jusqu'en 2019, dans le film "Last Night in Soho", du réalisateur Edgar Wright, dont la sortie est prévue au printemps 2021.