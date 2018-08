“Dallas Buyers Club”, dernier rodéo sur Netflix

Le film de Jean-Marc Vallée est disponible dans le catalogue du géant du streaming, une pépite à voir et revoir.

Le réalisateur canadien s’inspire de faits réels et tire un excellent film à la fois politique et puissant. Il y narre la fin de vie de Ron Woodroof, stéréotype du cowboy américain. Lunettes de soleil, paire de jeans, moustache et chapeau, il est aussi rustre, homophobe et machiste. Sa vie va basculer totalement quand il apprendra qu’il est séropositif. Ron va se renseigner sur la maladie et comprendre l’inefficacité et la dangerosité du seul traitement existant aux Etats-Unis. Aidé par son amie Rayon, le cowboy réformé va monter un commerce parallèle et illégal pour proposer des alternatives médicamenteuses à ses comparses séropositifs. Le “Dallas Buyers Club” est né et va rapidement faire des petits puisque d’autres centres vont ouvrir à travers le pays. Ron est surveillé par la Food and Drugs Administration qui voit dans son activité une perte de monopole et voit venir la gronde de l’industrie pharmaceutique. Le dernier rodéo de Ron est une bataille politique contre le système.

La performance de Matthew McConaughey est absolument époustouflante, le comédien est presque méconnaissable dans ce rôle. Maigre et creusé, il est particulièrement crédible et a récolté presque toutes les récompenses dont l’Oscar et le Golden Globe. Même si la performance de Jared Leto dans un second rôle a également été saluée, on pourrait cependant regretter qu’il ait été choisi pour jouer un personnage transgenre, ne vivant pas lui-même cette réalité.

“Dallas Buyers Club” (2013) de Jean-Marc Vallée est à voir sur Netflix.