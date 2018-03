Dakota Johnson rejoint Armie Hammer dans un nouveau thriller

Dakota Johnson devrait donner la réplique à Armie Hammer dans un thriller écrit et réalisé par l'Anglo-Iranien Babak Anvari.

La comédienne Zazie Beetz ("Atlanta") est elle aussi en phase de négociation.

Encore sans titre, le film suivra un barman de la Nouvelle-Orléans (Armie Hammer) dont le quotidien se retrouve bousculé lorsque surviennent plusieurs événements perturbants et inexplicables, après un coup de téléphone.

Le long métrage est produit par Annapurna Pictures, jeune société de production à l'origine des films "Her", "American Bluff" et "Springbreakers". La date de sortie américaine est fixée au 29 mars 2019.

Cinéaste britannique d'origine iranienne, Babak Anvari s'est fait remarquer avec le film d'horreur "Under the Shadow", vainqueur ex-aquo du Prix du jury du Festival du film fantastique de Gerardmer en 2017.

Récemment à l'affiche de "Cinquante Nuances plus claires", Dakota Johnson fera prochainement face à Chloë Moretz dans le film "Suspiria" de Luca Guadagnino ("Call Me by Your Name"). L'actrice jouera également dans le drame judiciaire "Unfit", produit par Amazon Studios.