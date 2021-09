D’un Bond à l’autre

ENFIN ! "Mourir peut attendre" ou "No time to die" en VO dans le texte sort enfin en salles. Il faut dire qu’on n’en pouvait plus d’attendre après ces multiples reports dans ce planning des sorties cinématographiques chahuté par la Covid-19. Une aventure également synonyme de retraite pour Daniel Craig , son acteur principal. Disons plutôt qu’il raccroche son smoking au vestiaire après des années au service secret de sa Gracieuse Majesté. En effet, dans cet ultime opus, 007 a pris sa retraite et il coule des jours heureux (ou presque) en Jamaïque. Comme il n’est plus agent secret, le matricule de James Bond a été refilé à un autre agent, plus jeune, plus efficace… une femme, Nomi ( Lashana Lynch ). Sinon, son vieux camarade de la CIA, Félix Leiter vient chercher notre jeune retraité pour une nouvelle mission. Une mission avec un nouveau méchant et d’anciens démons intérieurs à combattre. Tatatatinnnn…

Au Cinéma, cela fait 59 ans que James Bond nous divertit, avec plus ou moins un James Bond par décennie, un acteur par génération. Nous avons tous notre 007 préféré. Sean Connery était le premier de la classe (prononcez clâsse), le plus distingué, le plus chic ; George Lazenby le plus australien de tous (et physiquement imposant) ; Roger le plus hu-Moore-istique ; Timothy Dalton le plus shakespearien, Pierce Brosnan le plus délicat ; et last but not least Daniel Craig le plus animal. Voilà d’excellents choix qui à l’époque avaient tous été critiqués ! Sean Connery ne plaisait pas à Ian Fleming qu’il jugeait trop… écossais et sans style. Lui, il voulait David Niven ou Cary Grant. Si aujourd’hui George Lazenby s’est imposé dans le cœur des fans, en 1969, quand il est arrivé, il ne faisait pas l’unanimité. Il n’a joué que dans un James Bond mais quel James Bond ! "Au service secret de sa majesté" est le plus romantique, le plus intime et le plus bel épisode de la série. Lazenby a encore été viré de l’univers bondien après être apparu cheveux longs et barbe fournie (période hippie oblige) à l’avant-première de son film.