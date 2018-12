D.J. Caruso pourrait réaliser l'adaptation de la série "Fais-moi peur !" au cinéma

Le réalisateur de "xXx : Reactivated" est en pourparlers pour réaliser l'adaptation de la série télévisée pour enfants "Fais-moi peur !", annoncent les médias américains. Avec à bord le scénariste de "Annabelle" et "Ça", le film s'annonce plus sombre et plus terrifiant que l'original. Pour le moment, aucun titre officiel n'a été annoncé par les studios Paramount Players.

Après "L'Île fantastique", c'est la série télévisée "Fais-moi peur !" ("Are You Afraid of the Dark ?") qui pourrait bien retrouver une nouvelle vie au cinéma. D'après plusieurs médias américains, le réalisateur D.J. Caruso serait en négociations pour signer cette adaptation sur grand écran. Quant au scénario, c'est une pointure de l'horreur qui signera le script et la production : Gary Dauberman, connue pour avoir écrit les deux chapitres du clown maléfique "Ça" ainsi que le terrifiant "Annabelle". Pour le moment, aucun titre officiel n'a été évoqué.

D'origine canadienne, la série avait été diffusée sur Nickelodeon aux Etats-Unis et dans l'émission "Les Minikeums" sur France 3 en France dans les années 1990. On pouvait assister à la lecture d'histoires d'horreur racontées par une bande d'enfants et d'adolescents, surnommée la Société de Minuit, assis autour d'un feu de camp. Le film, contrairement à la série destinée à la jeunesse, sera plus sombre et effrayant.

D.J. Caruso s'est fait un nom dans le monde du septième art en réalisant "Paranoïak" et "L'Oeil du mal" en 2007 et 2008. En 2016, il s'essaye au genre de l'horreur avec "La Chambre des oubliés" qui fait un flop au box-office. Le cinéaste revient pourtant en force en 2017 avec "xXx : Reactivated" qui engrange plus de 346 millions de dollars de recettes dans le monde.