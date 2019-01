"Cubed" : la tête au carré

Un court métrage produit par la Nanyang Technological University de Singapour fait un portrait critique du système normé à travers des Rubik’s Cube.

Dans un monde aseptisé où chaque personne possède un Rubik’s Cube à la place de la tête, un homme tente de se connecter aux autres. Ses faces ne sont pas bien alignées et tout le monde le rejète, mais il continue d’essayer. Il est clairement différent puisqu'il ne présente pas une tête harmonieuse et stable. Alors qu’il est mis à l’écart une énième fois, cet être esseulé trouve du réconfort dans la marge. Ce court métrage simple et intelligent est une critique de la conformité qui règne dans nos systèmes et de la prévisibilité du monde.

“Cubed” est le film de fin d’années de l’animatrice et illustratrice Xue Enge. Née en Chine, elle a déménagé à Singapour où elle a étudié à la Nanyang Technological University jusqu’en 2017, date de sortie de son court métrage. Elle est désormais animatrice indépendante et a remporté quelques prix et de nombreuses nominations avec “Cubed”.

Regardez “Cubed” (2017) d’Enge Xue en Staff Pick sur Vimeo ou ci-dessous :