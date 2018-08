"Crazy Rich Asians" : une suite se prépare réalisée par Jon M. Chu

Suite au succès de la comédie romantique au box-office américain (35.5 millions de dollars de recettes pour sa première semaine d'exploitation), un deuxième volet est déjà dans les tuyaux chez Warner Bros. Le réalisateur du premier opus, Jon M. Chu, sera de retour aux commandes de ce nouveau film.

L'équipe de "Crazy Rich Asians" va bientôt se reconstituer. Warner Bros prépare activement la suite du long-métrage et espère réunir tout le collectif qui a fait la réussite du premier film. Outre le cinéaste Jon M. Chu, les producteurs Nina Jacobson, Brad Simpson et John Penotti seraient partants selon le Hollywood Reporter. Les scénaristes d'origine, Peter Chiarelli et Adele Lim ont également été approchés.

Jon M. Chu ("Insaisissables 2", "G.I. Joe : Conspiration") a un emploi du temps chargé mais il est très probable qu'il soit aux manettes de "Crazy Rich Asians" 2 après avoir tourné l'adaptation cinématographique de la comédie musicale "In the Heights" dont la sortie américaine est prévue le 26 juin 2020.

Dans tous les cas, Warner Bros a la matière pour faire au moins deux films supplémentaires : les livres sur lesquels est basé "Crazy Rich Asians" sont au nombre de trois : "Crazy Rich Asians", "China Rich Girlfriend" et "Rich People Problems", tous écrits par Kevin Kwan.