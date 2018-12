Craig Gillespie ("Moi, Tonya") pourrait réaliser le film sur Cruella d'Enfer

Après le succès critique de "Moi, Tonya", sorti en 2017, son réalisateur, Craig Gillespie, est très courtisé par l'industrie hollywoodienne. Selon le Hollywood Reporter, il a été contacté pour diriger un long-métrage en prises de vue réelles sur la méchante des "101 Dalmatiens", le dessin animé de Disney.

Craig Gillespie remplacerait Alex Timbers. Le co-créateur de la série d'Amazon, "Mozart in the Jungle" était initialement prévu mais il a finalement dû décliner l'offre à cause d'un emploi du temps trop chargé. Il doit s'occuper de deux comédies musicales qui s'ouvriront à Broadway l'année prochaine, "Moulin Rouge" et "Beetlejuice".

Produit par Andrew Gunn et Marc Platt, "Cruella" sera portée par Emma Stone, qui incarnera la célèbre fashionista passionnée par les fourrures d'animaux. L'histoire, originale, se passera dans les années 80.

Ce personnage est apparu pour la première fois en 1961 dans les "101 Dalmatiens". Glenn Close l'a interprétée par la suite en 1996 dans un film du même nom. Cruella d'Enfer était alors à la tête d'une maison de couture.