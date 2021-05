Coup de poker pour Zack Snyder avec son film mêlant des zombies à un casse à Las Vegas

Dans "Army of the Dead", qui sort ce vendredi dans les cinémas américains, Las Vegas est devenue zone interdite depuis qu’elle est occupée par des hordes de morts-vivants avides de sang et de chair humaine.

Un groupe de mercenaires adeptes des gros calibres tente d’infiltrer la ville pour mettre la main sur des millions de dollars qui dorment dans un coffre-fort du célèbre Strip, avec seulement quelques heures devant eux avant qu’une bombe nucléaire ne soit lancée pour débarrasser les lieux de ses sinistres habitants.

Un véritable retour aux sources pour Zack Snyder. Le réalisateur s’était fait connaître en 2004 avec "L’Armée des morts", remake du célèbre "Zombie" de George Romero, maître du genre qui prenait un malin plaisir à se moquer de la société de consommation avec ses zombies lâchés dans un centre commercial.

Hommage à des œuvres comme "New York 1997" et "Aliens le retour" mais aussi "Ocean’s Eleven", "Army of the Dead" est un film d’action trépidant et brutal mais il n’en revêt pas moins une réelle dimension sentimentale pour son réalisateur.

Il s’agit en effet de son premier long-métrage depuis qu’il a dû quitter la réalisation de "Justice League" en 2017, après le suicide de sa fille.

L’idée du "braquage des zombies" lui était venue bien avant mais Zack Snyder a réécrit le scénario pour mettre au cœur du récit les relations compliquées entre un père dur à cuire (joué par Dave Bautista) et sa fille (Ella Purnell).

"Le personnage de Dave essaye de se rapprocher de sa fille… Oui, c’est un film de zombies mais en fait, au bout du compte c’est aussi un film sur les personnages".