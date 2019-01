Coup d'envoi de la 9e édition du Ramdam Festival à Tournai

Le 9e Ramdam Festival de Tournai, le Festival du Film Qui Dérange, aura lieu du 12 au 22 janvier prochains. L'an dernier, ce rendez-vous cinématographique avait attiré quelque 27.000 spectateurs.

Le programme 2019 du Festival du Film Qui Dérange a été dévoilé jeudi midi à Tournai par le comité du Radam Festival, qui est présidé par Jean-Pierre Winberg, l'ancien directeur-fondateur de la télévision régionale tournaisienne NoTélé.

"Au terme de centaines d'heures de visionnement, la programmation a été bouclée. La question est désormais: 'les spectateurs vont-ils aimer les choix que nous avons opérés ?'. Nous sentions une obligation de résultat. D'où la déception lorsqu'un film sur lequel nous avions fondé beaucoup d'espoir nous est refusé pour des raisons qui ne sont pas toujours transparentes", explique le président.

L'édition 2019, forte de 10 jours de projection, débutera par un week-end mettant les courts métrages à l'honneur. Pour les petits et les grands, 31 films - belges et internationaux - seront à l'affiche. Dans les jours qui suivront, le festival proposera 30 fictions et 13 documentaires.

"Il s'agit d'oeuvres significatives des grands enjeux de la planète et des dysfonctionnement de notre société. Cela va du réchauffement climatique à la migration en passant par l'égalité homme-femme, l'homophobie et la pédophilie", détaille Jean-Pierre Winberg.

Comme l'an dernier, le festival fera la part belle à un grand nombre d'intervenants et de débats.

Le festival, qui se déroule du samedi 12 au mardi 22 janvier, aura lieu au complexe Imagix de Tournai. La soirée de gala, qui se tiendra le lundi 14 janvier à 20h00, s'ouvrira avec 'Green Book', une avant-première belge, en présence de l'équipe du film.