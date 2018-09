“Côté coeur” : houle sentimentale

Le court métrage est le troisième de la jeune réalisatrice issue de la Fémis, Héloïse Pelloquet.

Maryline est une jeune fille de 16 ans qui surveille la mer durant la saison estivale. La journée, elle parcourt la plage avec son hors-bord. Intelligente et solitaire, elle est éprise d’un jeune pêcheur du nom d’Aymeric, qu’elle s’arrange pour croiser lors des pauses déjeuner. Un jour, avant de commencer à travailler, elle se baigne et aperçoit la lune rouge, comme annonciatrice des évènements à venir. Alors qu’elle est au port, Maryline doit aller aider des touristes avec leur voilier et l’un d’eux tombe à l’eau, se blessant à l’arcade. La jeune femme l’aide à monter à bord. Ce soir-là, elle est invitée par Aymeric et ses amis à la discothèque du coin. Elle y croise Ludovic, le touriste qu’elle a sauvé des eaux.

“Côté coeur” est un court métrage de Héloïse Pelloquet (Comme une grande, L’âge des sirènes) inspiré comme ses deux précédents de l’univers marin. La réalisatrice qui a grandi sur l’île de Noirmoutier en Vendée, s’inspire de son enfance pour étoffer son environnement. Elle évoque ici la naissance d’un amour inattendu pour une jeune fille indépendante. Maryline est un personnage particulièrement attachant, dont on ne sait pas grand chose à part qu’elle n’épouse pas les normes de la société. Souvent mal considérée par les filles, elle cherche dans le regard des hommes une approbation. Eux ne semblent à première vue que peu intéressés mais sa différence s’avère sa plus grande force.

“Côté coeur” (2018) de Héloïse Pelloquet est à voir sur Arte.