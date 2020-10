Coronavirus – Le Festival International du Film de Comédie de Liège annulé

L’édition 2020 du Festival International du Film de Comédie de Liège (FIFCL) est annulée en raison des dernières mesures visant à réduire la propagation du coronavirus, a indiqué lundi Adrien François, directeur de la programmation.

Le 8 octobre dernier, les organisateurs du FIFCL indiquaient avoir fourni "un effort important par rapport aux protocoles sanitaires" afin de pouvoir organiser la 5e édition en Cité ardente. Vendredi, alors que le duo d’humoristes les Frères Taloche annonçait avec regret l’arrêt de leur festival international du rire de Liège (Voo Rire) en raison de la limitation à 200 personnes maximum pour les événements culturels en intérieur, le directeur de la programmation du FIFCL précisait que l’événement était maintenu, du 6 au 10 novembre, mais sur base d’une réduction du public.

Depuis lors, l’équipe du festival a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il a été décidé, en concertation avec la Ville de Liège, d’annuler le festival.

A la suite de la diffusion d’un reportage au JT de France 2 qui présentait Liège comme la ville la plus dangereuse d’Europe, j’ai été contacté par certains invités du festival qui se disaient inquiets. Le climat est oppressant, anxieux et il était mal venu de maintenir le festival, et peut-être faire courir des risques au public, alors que la situation est critique dans les hôpitaux et que les soignants se démènent