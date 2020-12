Coronavirus - Le festival de Sundance se tiendra en ligne et dans des drive-in

Le festival du film de Sundance a dévoilé mercredi son plan de bataille pour faire face à la pandémie de coronavirus qui continue de bouleverser l'industrie du cinéma: il se tiendra en ligne mais aussi via des projections organisées dans des drive-in et des petits cinémas indépendants.

Fondé notamment par l'acteur légendaire Robert Redford, 84 ans, et réputé pour sa faculté à repérer les futurs talents ("Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino, Damien Chazelle avec "Whiplash"), le festival de Sundance se tient traditionnellement en janvier et février dans les montagnes de l'Utah, depuis 1978. Mais le Covid-19 maintient fermés la plupart des cinémas et une nouvelle flambée de contaminations à travers les Etats-Unis continue de paralyser les activités dans le pays.