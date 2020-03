Coronavirus : le festival de Cannes optimiste, sans exclure une possible annulation

Le festival de Cannes se veut optimiste quant à la tenue de sa prochaine édition en mai, mais n’exclut pas pour autant une annulation face à la propagation du coronavirus et les mesures restrictives mises en place en France, a affirmé mardi son président Pierre Lescure.

On reste raisonnablement optimistes en espérant que le pic de l’épidémie soit atteint fin mars et que l’on respire un peu mieux en avril. Mais nous ne sommes pas inconscients. Si ce n’est pas le cas, on annulera.