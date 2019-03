Corey Stoll et Brian d'Arcy James rejoignent le casting de "West Side Story" de Steven Spielberg

Corey Stoll ("House of Cards", "Ant-Man", "The Strain") et Brian d'Arcy James ("Smash", "First Man") donneront la réplique à Ansel Elgort ("Baby Driver", "Nos étoiles contraires", "Divergente"), choisi pour interpréter Tony dans l'adaptation cinématographique de la comédie musicale "West Side Story".

Tony Kushner, nommé aux Oscars pour son travail sur "Lincoln", s'est occupé du scénario du remake de "West Side Story", classique de Broadway, à l'origine écrit par Arthur Laurents et Stephen Sondheim.

Steven Spielberg, Kevin McCollum et Kristie Macosko Krieger produiront cette nouvelle version cinématographique pour Fox.

Pour rappel, l'histoire, inspirée de la célèbre pièce de William Shakespeare, "Roméo et Juliette", met en scène Tony (Ansel Elgort), un ancien membre du gang des Jets, et Maria (Rachel Zegler), la petite sœur du leader d'une bande rivale, les Sharks. Rita Moreno (Valentina), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo) et Josh Andrés Rivera (Chino) font également partie du casting.

Corey Stoll interprétera le Lieutenant Schrank tandis que Brian d'Arcy James incarnera le Sergent Krupke, explique Variety.

Le tournage de "West Side Story" devrait débuter à l'été 2019.

Une première adaptation filmée avait été faite en 1961 par Jerome Robbins et Robert Wise. Le succès avait été colossal avec 10 Oscars remportés (sur onze nominations).