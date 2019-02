"Continuer" : le nouveau film poignant de Joachim Lafosse

Cette semaine sort en salles "Continuer", le nouveau film de Joachim Lafosse.

Scénariste et réalisateur belge, Joachim Lafosse démarre sa carrière par la réalisation d’un court-métrage très remarqué " Tribu ".

Il réalise ensuite son premier long " Folie privée ", enchaînant ensuite les tournages, réalisant ainsi " Nue propriété " avec Isabelle Huppert et les frères Renier, présenté à la Mostra de Venise, " A perdre la raison " avec Emilie Dequenne, présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes et Magritte du Meilleur Film, ou encore " L’économie du couple ", présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes.

Pour " Continuer ", adapté du roman éponyme de Laurent Mauvignier, il fait appel à sa compatriote, l’excellente Virginie Efira et au jeune acteur suisse tout aussi talentueux Kacey Mottet-Klein.

