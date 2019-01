"Continuer" de Joachim Lafosse: "J'avais envie de décors incroyables et d'une lumière naturelle"

Pour se retrouver, renouer un lien, une mère et son fils vont partir en tête à tête, pour un long voyage à cheval. Samuel, (Kacey Mottet Klein), est un jeune homme de 19 ans, en colère, jaloux, frustré, et qui peut manifester de la violence. Sybille, (Virginie Efira) est une trop jeune mère, qui n’a pas été présente, et qui assume ses choix. Le voyage est une tentative pour se retrouver, mais Sybille ose, elle n’est pas dans la culpabilité et ses manœuvres empiriques pour retrouver son fils sont audacieuses.

Rencontre avec Joachim Lafosse