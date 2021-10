“Confiance, défiance et surveillance” au cœur de la 20e édition du Festival des Libertés - concours

Politique, critique, artistique et festif, le Festival des Libertés revient au Théâtre National du 21 au 31 octobre 2021.

Organisé par l’asbl Bruxelles Laïque, en partenariat avec le Théâtre National, l’événement propose, durant 10 jours, une programmation mixant documentaires, théâtre, conférences, débats et concerts.

plus d'infos sur le site officiel du Festival

Pour sa 20e édition, ce festival atypique nous invitera à porter un regard critique sur l’état de nos droits et libertés à travers la triptyque thématique “confiance, défiance et surveillance”. En constante accélération depuis le début de la pandémie, le recours aux dispositifs de surveillance et donc de contrôle des populations ne fait que s’accroitre, voire se normalise.

Quel est l’impact sur le respect et l’exercice de nos droits et libertés fondamentales ? Quel niveau de défiance adopter ? Comment consolider et/ou reconquérir la nécessaire confiance envers les institutions, les médias ou encore entre concitoyens ? Pour explorer ces interrogations et prendre le pouls de ce qu’il se passe dans le monde, le Festival nous réserve ses traditionnels espaces de débats animés par la complémentarité des approches académiques, associatives et militantes.

L’exploration passera également par la découverte de documentaires internationaux, par le théâtre, par la création – en collaboration avec la LDH - d’un procès-fiction portant sur le thème d’une maison de repos en situation de pandémie.

Côté musique, l’événement accueillera e.a Caravan Palace, 47Ter, Yasiin Bey (aka Mos Def), Chilly Gonzales, Roméo Elvis, Catherine Ringer (chante Les Rita Mitsouko)...