Concours : Remportez des pass pour le Festival Cinémamed du 30 novembre au 7 décembre

Au programme de la 18e édition de Cinémamed : une soixantaine de films (fictions, documentaires et courts métrages), des concerts, des soirées et le marché méditerranéen qui nous fera découvrir les saveurs inégalées et les couleurs chatoyantes des cultures méditerranéennes.

Pour cette année, le Med apporte un éclairage tout particulier sur le vécu des jeunes en Méditerranée, en abordant des thèmes tels que l’homosexualité, le décrochage scolaire, l’intégration dans la société ou encore sur le marché de l’emploi. En prise avec une actualité brûlante, la programmation met en exergue des films documentaires dont la thématique centrale s’intéresse aux droits de l’être humain, aux solidarités et aux questions migratoires, pour faire du festival une vaste arène de rencontres et d’échanges Nord-Sud, de réflexion critique et citoyenne.

plus d'infos sur le site du Festival