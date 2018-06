Concours : Remportez des pass et des places pour l'ouverture du BRIFF

Du 20 au 30 juin 2018, la capitale fera son plein d’émotions à travers les différents sites cinématographiques revisités pour l’occasion par le Brussels International Film Festival. BOZAR, Flagey, les cinémas UGC, Vendôme, Palace, Galeries ouvriront leurs portes aux visiteurs afin de leur offrir un véritable voyage citadin et cinématographique. Des sessions open air verront le jour en soirée le long du Boulevard Anspach ainsi qu’au Mont des Arts.

Du 20 au 30 juin, il y aura des lumières, de l’élégance, du glam, bref du rêve dans l’air de Bruxelles, par la magie de ses plus grands écrans noirs et de ses plus folles nuits blanches. 11 jours à 24 images/sec, 11 jours en mouvement continu, 11 jours d’E-motion.

Pour voir le programme complet