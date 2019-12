Concours : Le jour le plus court

Du mercredi 18 au dimanche 22 décembre, le court métrage belge francophone est célébré aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au total, plus de ​135 courts métrages seront projetés dans près de 30 lieux à Bruxelles et en Wallonie, à la télévision et en VOD. Cette 6​e​ édition est parrainée par l’acteur Yannick Renier.

Cinémas, bibliothèques, lieux culturels, écoles et maisons de jeunes participent à l’opération du Jour le Plus Court, initiée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du mercredi 18 au dimanche 22 décembre. Cinq jours, donc cinq fois plus d’occasions de (re)découvrir de très nombreux courts métrages.

Le ​Jour le plus Court est l’une des opérations de promotion du cinéma belge francophone initiée et menée par le ​Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel​. Elle vise à porter un éclairage sur la ​richesse et la diversité​ du court métrage en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La programmation complète du Jour le Plus court est à découvrir sur ​www.lejourlepluscourt.be​.