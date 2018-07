Concours : gagnez vos places pour aller voir "Au Poste"

À l'occasion de la sortie du film "Au Poste", nous vous proposons de participer à notre concours et de tenter de remporter deux places pour l'avant-première qui se déroulera le lundi 9 juillet à l'UGC Toison d'Ord de Bruxelles à 19h30. Les comédiens Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig seront présents ainsi que le réalisateur Quentin Dupieux. Vous ne pouvez participer qu'une seule fois et les gagnants seront prévenus personnellement par mail. Le concours restera en ligne jusqu'au dimanche mercredi 4 juillet à minuit.

Bonne chance !