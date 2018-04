À l'occasion de la sortie du film "The Death of Staline", nous vous proposons de participer à notre concours et de tenter de remporter deux places pour l'avant-première qui aura lieu le mardi 10/04/2018 à 19h15 à l'UGC De Brouckère. Vous ne pouvez participer qu'une seule fois et les gagnants seront prévenus personnellement par mail.

Bonne chance !