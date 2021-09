Concours : 36e édition du Festival International du Film de Namur du 1er au 8 octobre

L'affiche officielle du FIFF © DR

Au programme, une immersion au cœur des richesses du cinéma francophone qui passera par la Belgique, bien entendu, mais aussi par la France, la Suisse, le Niger, le Liban, le Québec ou encore la Roumanie. Parmi les films à l’affiche, les festivalier·ere·s découvriront La Mif de Frédéric Baillif (Suisse), Souterrain de Sophie Dupuis (Québec), Zinder de Aïcha Macky (Niger), Mon légionnaire de Rachel Lang (Belgique), Câmp de Maci d'Eugen Jebeleanu (Roumanie), Lui de Guillaume Canet (France) ou encore The Sea head d'Ely Dagher (Liban). Et il ne s’agit là que d’un léger aperçu ! Toute la programmation est disponible sur le site web officiel du FIFF!

Les familles sont aussi les bienvenues au FIFF grâce à des activités spéciales conçues expressément pour elles. Par exemple, le dimanche 3 octobre, petit·e·s et grand·e·s partiront pour une balade merveilleuse organisée avec notre partenaire Solidaris. Vous pourrez prendre le temps de contempler, d’observer et de vous évader durant une balade en pleine nature agrémentée d’ateliers surprises, d’une pause gourmande et même d’une séance de méditation collective.

Retour ensuite sous le Chapiteau pour un spectacle magique et la projection au cinéma Caméo du documentaire de Cyril Dion, Animal ! D’autres films sont destinés aux plus jeunes comme Gogo de Pascal Plisson (France) ou encore Même les souris vont au paradis de Denisa Grimmová et Jan Bubeníček (France & Tchéquie) et le classique Bébert et l’omnibus d'Yves Robert (France).

Le programme pour les familles est disponible ici !