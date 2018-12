Comme un goût de Punto de Vista à la CINEMATEK

La CINEMATEK de Bruxelles propose un focus sur le festival Punto de Vista, évènement cinématographique qui a lieu chaque année dans le pays basque espagnol.

Niché au coeur du pays basque espagnol, la ville de Pampelune accueille chaque année depuis 2005 le festival international de Punto de Vista. Le rassemblement s’est construit une solide réputation grâce à une vision particulière et des documentaires triés sur le volet. Le cinéma est devenu un refuge hors du temps et les projections sont comme une bulle dans une société en perpétuelle mouvement. Punto de Vista se veut comme un appel à la réflexion calme qui remet la temporalité en question, qui prend le temps à travers des films documentaires hybrides, multidimensionnels et ouverts sur le monde.

Punto de Vista habitera CINEMATEK pendant quelques jours, une invitation à regarder autrement et à penser collectivement la réalité pour savoir comment la transformer.

La CINEMATEK a choisi de faire la lumière sur ce festival espagnol hors du commun et projeter une partie de sa programmation 2018, afin de faire vivre l’expérience intemporelle et perpétrer l’intention de son équipe. Le but est de faire découvrir l’identité du festival avec 4 programmes disséminés sur 3 jours accompagnés de performances, échanges et réflexions.