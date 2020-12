"Colours of the Rainbow : We are Family", le documentaire sur les familles arc-en-ciel

Chaque année depuis 2017, BOZAR et equal.brussels célèbrent, le 17 mai, la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Mais comme 2020 modifie les habitudes, l’évènement a été reporté et est devenu 100% numérique. Au programme : le documentaire Colours of the Rainbow : We are Family.

Ce mercredi 16 décembre, BOZAR, VICE Belgium et equal.brussels vous font découvrir en avant-première leur documentaire Colours of the Rainbow : We are Family. Son objectif : mieux comprendre à quoi ressemble la vie d’un ménage arc-en-ciel à Bruxelles en 2020… Pour mettre en lumière cette thématique, plusieurs personnes des communautés LGBTQIA + ont accepté de parler de leurs expériences personnelles. Le film témoignera des différences et des points communs entre la vie de famille traditionnelle et "non traditionnelle".

En plus de cette avant-première, vous pourrez également découvrir les interviews de Yamina El Atlassi (Inclusion Advisor de BOZAR) et de Nawal Ben Hamou (secrétaire d’État à l’Égalité des Chances et au Logement en Région de Bruxelles-Capitale). "Je suis heureuse et fière de soutenir Colours of Rainbow qui nous propose, malgré les aléas de la crise sanitaire, des initiatives qui rassemblent, décloisonnent, nous ouvrent aux autres et favorisent le vivre-ensemble dans le respect de nos différences", explique cette dernière.

En pratique : diffusion ce 16 décembre à 19h sur la chaîne Youtube de Vice

Plus d’infos sur le site de BOZAR