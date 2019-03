Colin Farrell revient au cinéma dans le drame "After Yang"

L'acteur irlandais jouera dans l'adaptation d'une nouvelle de science-fiction rebaptisée "After Yang", ont dévoilé les médias américains. Il s'agira de la deuxième réalisation de Kogonada après "Columbus" en 2017. Pour le moment, aucune date concernant ni le tournage ni sa sortie au cinéma n'a été évoquée par la production.

Plutôt discret en 2018, Colin Farrell vient de décrocher un nouveau rôle au cinéma, a-t-on appris par la presse outre-Atlantique. L'acteur irlandais jouera dans le drame "After Yang", adapté d'après la nouvelle d'Alexander Weinstein, "Saying Goodbye to Yang", parue dans le recueil de nouvelles "Children of the New World" en 2016.

Ce projet marquera le deuxième long-métrage du cinéaste Kogonada qui a fait ses débuts en tant que réalisateur en 2017 avec le film dramatique "Columbus", porté par John Cho ("Star Trek"). Le réalisateur co-écrira le scénario tandis que Theresa Park de Per Capita Productions co-produira le projet aux côtés de Cinereach.

L'intrigue se déroule dans un contexte futuriste où des robots enfants sont vendus comme baby-sitters pour une somme conséquente. Un jour, une famille fait l'acquisition d'un robot nommé Yang et chargé d'en apprendre plus sur l'histoire de la Chine à sa nouvelle petite soeur. Lorsque Yang commence à montrer des signes de défaillances, sa famille commence à en faire le deuil comme s'il s'agissait d'un véritable membre de la famille. Le père accompagné de sa fille tenteront alors de trouver un moyen de le réparer. Pour le moment, aucun autre acteur n'a été annoncé dans le développement de ce projet.

Outre ce futur rôle au cinéma, Colin Farrell reviendra dans une autre adaptation d'un roman pour la télévision britannique, intitulée "The North Water". Le tournage de ce thriller historique sera lancé à l'automne prochain et il sera distribué à l'international par BBC Studio. La mini-série divisée en quatre parties est l'adaptation de "Dans les eaux du Grand Nord" de Ian McGuire, paru en 2016 au Royaume-Uni.

Colin Farrell sera également à l'affiche de l'adaptation de "Dumbo" par Tim Burton, disponible dès le 27 mars prochain au cinéma en Belgique, ainsi que dans le prochain film de Guy Ritchie, "Bush" prévu pour 2020.