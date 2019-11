Clint Eastwood redonne vie à Richard Jewell, le "héros" de l'attentat des JO d'Atlanta

Arrestation d'un suspect de l'attentat des JO 1996 - 21/11/2019 31 mai 2003 Le FBI a arrêté, à Murphy en Caroline du Nord, un des hommes parmi les plus recherchés depuis l'attentat commis lors des jeux olympiques de 1996 à Atlanta et qui avait fait un mort et une centaine de blessés. Eric RUDOLPH fait parti d'une secte religieuse raciste, et abritant des groupes d'extrème droite.Un photo de lui alterne avec des images d'archives de l'attentat. Images d'archive INA Institut National de l'Audiovisuel http://www.ina.fr Abonnez-vous http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=inasociete Abonnez-vous http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=inasociete #INA #Société