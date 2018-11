Claire Foy étonnante en Lisbeth Salander

Dans ce nouveau récit "Millénium", Claire Foy interprète l'étonnante et mystérieuse Lisbeth Salander, après Noomi Rapace et Rooney Mara. Réalisé par Fede Alvarez, ce nouvel opus de la saga suédoise à succès sort ce mercredi 21 novembre dans les salles.

Cinéaste uruguayen, Fede Alvarez démarre sa carrière par la réalisation d’un film d’horreur " Evil dead ". Il réalise ensuite le thriller " Don’t Breathe ", qui séduit autant la critique que le public. Il s’attaque aujourd’hui à l’adaptation du quatrième volet de la saga " Millénium ", écrit par David Lagercrantz. Il fait appel à l’actrice britannique Claire Foy, Golden Globe de la Meilleur Actrice pour son rôle de la Reine Elisabeth II dans la série " The Crown " et épouse de Neil Armstrong dans " First Man " de Damien Chazelle. On y retrouve également Sylvia Hoeks, Sverrir Gudnason et la luxembourgeoise Vicky Krieps.

Découvrez sans plus attendre la bande-annonce du film dans votre Agenda Ciné.