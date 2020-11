Cinépilou, une soirée télé en famille sous le plaid, tous les vendredis

Ecran Large sur Tableau Noir et Le Parc Distribution invitent au cinéma, en famille dans le canapé du living, chaque vendredi soir, entre 18 heures et 21 Heures, afin d'apporter un soutien aux cinémas. On achète son billet sur le site du cinéma que l'on veut soutenir, et on reçoit en sus, un lien pour poursuivre, dans l'esprit du film, une série d'activités ludiques en famille, durant tout le Week-end. L’achat se fait en ligne sur le site Web du cinéma sélectionné, sur www.cinepilou.be. 5 € la séance au tarif normal, dont 50% pour le cinéma, ou 7 € au tarif soutien. Au programme :

Vendredi 20 novembre

La Chouette entre veille et sommeil, un programme de La Chouette du cinéma, produit par Arnaud Demuynck, pour les rêveurs de 3 à 6 ans. Vendredi 27 novembre

Pachamama, de Juan Antin, pour les aventuriers de 6 à 10 ans Les billetteries de ces cinémas sont d'ores et déjà actives: Plaza Art Mons : https://www.eventbrite.be/e/cinepilou-la-chouette-entre-veille-et-sommeil-tickets-129476897887 Ciné4 Nivelles : https://nivellescine4.cine.boutique/ Plaza Hotton : http://www.plazahotton.be/films/cinepilou-la-chouette/ Quai 10 Charleroi : https://www.quai10.be Palace Bruxelles: http://tickets.cinema-palace.be/Film/985 Caméo Namur: https://www.grignoux.be//fr/film/1191/la-chouette-entre-veille-et-sommeil Le Parc, Churchill, Sauvenière Liège: https://www.grignoux.be//fr/film/1191/la-chouette-entre-veille-et-sommeil Le Vendôme Bruxelles, qui rejoindra le projet pour la séance du 27/11 :

http://www.cinema-vendome.be